Sakaryaspor-Tuzlaspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, beklemedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi.

Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibe göre bir diziliş, oyun anlayışı ve plan yaptıklarını belirtti.

Heyecanı yüksek bir ligi sonuna kadar taşıyacaklarını dile getiren Karslı, "Haftaya bir final, sonrakinde bir final daha oynamış olacağız. Beklediğimiz bir sonuç değildi. Oynanan oyundan sonuç hariç kimsenin memnun olmadığını düşünmüyorum. Tempolu bir oyun yoktu ama kaleye denenen şutlar, ortalar, isteyen bir takımdık. İki pozisyon oldu onlar için, geldiler ve gol attılar." diye konuştu.