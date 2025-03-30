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        Sakarya'da kanonun devrilmesi sonucu gölde boğulan sporcunun cenazesi defnedildi

        Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcuların yer aldığı kanonun şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu boğulan 15 yaşındaki Kağan Ege Baran'ın cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 15:13 Güncelleme: 30.03.2025 - 15:13
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        Sakarya'da kanonun devrilmesi sonucu gölde boğulan sporcunun cenazesi defnedildi
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        Sakarya'da, Sapanca Gölü'nde antrenman yapan sporcuların yer aldığı kanonun şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmesi sonucu boğulan 15 yaşındaki Kağan Ege Baran'ın cenazesi toprağa verildi.

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezinden alınan Baran'ın cenazesi, yakınları tarafından Adapazarı ilçesindeki Kavaklı Camisi'ne getirildi.

        Baran'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Arifiye ilçesindeki Hanlı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Baran'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve vatandaşlar katıldı.

        Sakarya'nın Serdivan mevkisinden 28 Mart'ta Sapanca Gölü'ne açılan 7 sporcu ve 1 eğitmenin bulunduğu kanolar, şiddetli rüzgar nedeniyle devrilmiş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. 6 sporcu ile eğitmen sudan çıkmış, kaybolan Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcusu Baran'ın (15) cesedi kıyıdan yaklaşık 1,5 kilometre açıkta bulunmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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