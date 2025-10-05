Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'da aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde aç kalan yaban domuzları, ilçe merkezine geldi.

        Giriş: 05.10.2025 - 09:09 Güncelleme: 05.10.2025 - 09:09
        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde aç kalan yaban domuzları, ilçe merkezine geldi.

        Ormanlık alandan ilçe merkezine inen domuz sürüsü, ana cadde üzerinde yiyecek aradı.

        Bir süre caddede ilerleyen sürü, fındık bahçesine girerek gözden kayboldu.

        Domuzların yiyecek araması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

