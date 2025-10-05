Sakarya'da aç kalan yaban domuzları ilçe merkezine indi
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde aç kalan yaban domuzları, ilçe merkezine geldi.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde aç kalan yaban domuzları, ilçe merkezine geldi.
Ormanlık alandan ilçe merkezine inen domuz sürüsü, ana cadde üzerinde yiyecek aradı.
Bir süre caddede ilerleyen sürü, fındık bahçesine girerek gözden kayboldu.
Domuzların yiyecek araması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.