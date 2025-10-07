Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın eylül ayı ihracat verilerini değerlendirdi:

        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 614 milyon dolarlık ihracatla kentin hem bu yılın hem de tarihinin en yüksek eylül ayı dış satımını yaptığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 14:19 Güncelleme: 07.10.2025 - 14:19
        SATSO Başkanı Altuğ, Sakarya'nın eylül ayı ihracat verilerini değerlendirdi:
        Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 614 milyon dolarlık ihracatla kentin hem bu yılın hem de tarihinin en yüksek eylül ayı dış satımını yaptığını bildirdi.

        Altuğ, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Sakarya'nın eylül dönemi ihracatının ağustos ayına kıyasla yüzde 76,3, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 2'lik artışla 614 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

        Bu ihracatın son 11 ayın ve tüm zamanların eylül ayı ihracat rekoru olduğunu belirten Altuğ, "Yılın son çeyreğine girerken kümülatif ihracatımız 4 milyar doları aştı ve en çok ihracat yapan yedinci il konumundaki yerimizi koruduk. Eylül ayında Sakarya'mızın ihracatında ilk 5 sırayı otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, kimyevi maddeler ve mamulleri ile çelik sektörleri oluşturdu." ifadesini kullandı.

        Altuğ, geçen yıla kıyasla 25 ana sektörün 15'inde ihracat artış başarısı gösterildiği bilgisini verdi.

        Yılın 9 ayı baz alındığında tekstil ve ham maddeleri, süs bitkileri ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller sektörlerinde dolar bazlı kayda değer artış görüldüğüne dikkati çeken Altuğ, şunları kaydetti:

        "Sakarya olarak eylül ayında serbest bölgeler dahil dünyanın 113 noktasına ihracat gerçekleştirdik. Polonya, Fransa, İspanya, Birleşik Krallık ve Almanya en çok ihracat yaptığımız ülkelerin ilk 5 sırasını oluşturdu. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzdesel olarak 60 ülkeye ihracatımız arttı. İçlerinde Romanya, Birleşik Krallık, İspanya, Almanya ve Fransa'nın olduğu 10'a yakın ülkeye de dolar bazında ciddi artışlar kaydettik. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan ağustos ayı dış ticaret verilerine baktığımızda ise ilimizin ağustos ayında ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 124 olarak gerçekleşti ve ilk 8 ayda da 920 milyon dolardan fazla dış ticaret fazlası verdik. Ciddi bir sıçramayla ayı kapatıyoruz. 614 milyon dolarlık ihracatımız hem bu yılın hem de tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracatı oldu. Ağustos ayındaki planlı duruşlar sebebiyle ihracatımızda yaşanan ciddi düşüşü telafi ettik ve 4 milyar doları aşkın kümülatif ihracata ulaştık."

        Altuğ, kentin otomotivde çok güçlü aktörler arasında bulunduğunu, Sakarya'nın ülkenin en büyük 4 otomotiv ihracatçı ilinden biri olduğuna işaret ederek, "Sektördeki dalgalanmalar, planlı duruşlar ihracatı önemli ölçüde etkiliyor. Bu nedenle ihracatın tabana yayılarak her sektörümüzün ihracat pastasından pay alması, payını artırması, bunun yanında pazar çeşitlendirme stratejisi de çok önem arz ediyor. Bunların sağlanmasında tabii ki iş dünyamızın finansmana erişiminin sağlanması kritik konu ve ticari kredilerdeki sınırlamalar, finansmana erişim sorunundan kaynaklı iş dünyası yatırımlar konusunda daha temkinli davranıyor. Çatı kuruluşumuz TOBB öncülüğünde bu yıl ikincisi devreye alınan Nefes Kredisinin özellikle KOBİ'lerimizin ihracata yönelik yatırımlarına ilaç olacağına inanıyoruz. Her dönemde ve fırsatta dünya için üreten, ülkemiz için rekabet eden tüm firmalarımıza ve emektar çalışanlarına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

