Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da yoldan çıkan otomobil, 3 metre yükseklikten sokağa devrildi

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yoldan çıkan otomobil, 3 metrelik yükseklikten sokağa devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 14:31 Güncelleme: 06.11.2025 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da yoldan çıkan otomobil, 3 metre yükseklikten sokağa devrildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yoldan çıkan otomobil, 3 metrelik yükseklikten sokağa devrildi.

        Bahçelievler Mahallesi 922. Sokak'ta ilerleyen H.Y. (24) idaresindeki 54 ANY 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metreden şarampole devrilerek Kirişhane Sokak'ta ters döndü.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        Louvre soyguncularından biri fenomen çıktı
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        Melissa Kasırgası'nda can kaybı arttı!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Sakarya'da siren sistemi test edilecek
        Sakarya'da siren sistemi test edilecek
        GÜNCELLEME - Sakarya'da kovalamacada durdurulan otomobilde 25 bin 750 sente...
        GÜNCELLEME - Sakarya'da kovalamacada durdurulan otomobilde 25 bin 750 sente...
        Sakarya'da polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
        Sakarya'da polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
        Sakarya'da devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sakaryaspor, Serikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Serikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakarya Valisi Doğan, Taraklı'da incelemelerde bulundu
        Sakarya Valisi Doğan, Taraklı'da incelemelerde bulundu