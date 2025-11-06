Sakarya'da yoldan çıkan otomobil, 3 metre yükseklikten sokağa devrildi
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yoldan çıkan otomobil, 3 metrelik yükseklikten sokağa devrildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yoldan çıkan otomobil, 3 metrelik yükseklikten sokağa devrildi.
Bahçelievler Mahallesi 922. Sokak'ta ilerleyen H.Y. (24) idaresindeki 54 ANY 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metreden şarampole devrilerek Kirişhane Sokak'ta ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.