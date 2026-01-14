Habertürk
Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eğitime kar engeli

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı ve bazı riskli bölgelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 00:40 Güncelleme: 14.01.2026 - 00:40
        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde eğitime kar engeli
        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı ve bazı riskli bölgelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

        Kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, riskli bölge olarak belirtilen Taşyatak İlkokulu, Şehit İhsan Ünlütürk İlkokulu ve Ortaokulu, Dedeler İlkokulu, Yörükyeri İlkokulu, Taşağıl İlkokulu ile Ortaokulu'ndaki tüm öğrenciler için de eğitime ara verildiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

