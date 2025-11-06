Sakarya'da siren sistemi test edilecek

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümü kapsamında 10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 09.05'te 2 dakika süreyle kent genelinde siren sisteminin çalacağı bildirildi.

