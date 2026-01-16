Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan yangında evde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 19:05 Güncelleme: 16.01.2026 - 19:07
        Sakarya'da evde çıkan yangın söndürüldü
        Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde çıkan yangında evde hasar oluştu.

        Konak Mahallesi'nde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde yangın çıktı.

        Çevredikilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada çevredekiler iki çocuğu evden çıkardı.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

