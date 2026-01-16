Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da karne törenleri düzenlendi

        Sakarya'nın Sapanca ve Karasu ilçelerinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

        Giriş: 16.01.2026 - 16:16 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:22
        Sakarya'da karne törenleri düzenlendi
        Sakarya'nın Sapanca ve Karasu ilçelerinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sapanca Gazipaşa İlkokulu'nda düzenlenen programa katılan protokol üyeleri, sınıfları gezerek öğrencilerin heyecanına ortak oldu, karnelerini teslim etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Rahmi Doğan, öğrencileri yürekten kutladığını belirterek, "Çocuklarımızın gelişimine sabırla rehberlik eden, bilgi ve deneyimlerini özveriyle paylaşan kıymetli öğretmenlerimize de verdikleri emekler için teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler, yarıyıl tatilini dinlenerek, ailenizle vakit geçirerek ve kitaplarla buluşarak değerlendirmenizi istiyorum." ifadelerine yer verdi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar da öğrencilerin, şehrin ve ülkenin geleceğini inşa eden, yarınlara yön veren en kıymetli değer olduğunu belirterek, hayallerine ulaşabilmesi için her adımda yanlarında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

        Programa, Sapanca Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Sapanca Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Mustafa Vural, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Boz, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Sapanca AK Parti İlçe Başkanı Şafak Başoğlu, okul müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

        - Karasu

        Karasu ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 12 bin 74 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

        Adatepe İlk ve Ortaokulunda öğrencilerin sergilediği halk oyunlarıyla başlayan programda ilçe protokolü karne dağıttı.

        Daha sonra Kaymakam Mehmet Uğur Arslan, okuma yazmayı yeni öğrenen öğrencilere kitap hediye etti.

        Törene, Karasu Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici katıldı, Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ceyhun Mert Kurt katıldı.

