Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen ve İstanbul'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 11:18 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen ve İstanbul'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde bazı kişilerin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtanlar tarafından yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırılmasına yönelik çalışma yürüttü.

        İncelemeler sonucu olayı İstanbul'da bulunan Y.B. (38) ve G.G'nin (23) gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, dijital materyal ve cep telefonları ele geçirildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara

        Benzer Haberler

        Sakarya'da dolandırıcılık operasyonu; 2 tutuklama
        Sakarya'da dolandırıcılık operasyonu; 2 tutuklama
        Milyonluk vurgun yapan sahte savcı ve polisi kameralar ele verdi
        Milyonluk vurgun yapan sahte savcı ve polisi kameralar ele verdi
        Şehir hastanesinde ikinci yangın: 5 işçi yaralandı
        Şehir hastanesinde ikinci yangın: 5 işçi yaralandı
        Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi
        Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı