Sakarya'da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

Sakarya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen ve İstanbul'da yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı ilçesinde bazı kişilerin, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtanlar tarafından yaklaşık 3,5 milyon lira dolandırılmasına yönelik çalışma yürüttü.



İncelemeler sonucu olayı İstanbul'da bulunan Y.B. (38) ve G.G'nin (23) gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.



Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, dijital materyal ve cep telefonları ele geçirildi.



Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

