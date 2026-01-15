Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 78 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

        Giriş: 15.01.2026 - 21:08 Güncelleme: 15.01.2026 - 21:08
        Sakarya'da evde çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi
        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 78 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

        Yenice Mahallesi Vakıf Sokak'ta yalnız yaşadığı öğrenilen H.Ö'ye (78) ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangın sırasında evde bulunan yaşlı kadın, kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Dumandan etkilenen H.Ö, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangının ardından evin bir odası kullanılamaz hale geldi.

