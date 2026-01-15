Habertürk
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı

        Sakarya'nın Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 17:55 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:55
        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 zanlı yakalandı
        Sakarya'nın Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik 3 ilçede operasyon düzenlendi.

        Adapazarı, Erenler ve Serdivan'da belirlenen adreslere düzenlenen 5 operasyonda 57,35 gram sentetik uyuşturucu, 4,60 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 66 sentetik ecza, 1 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

