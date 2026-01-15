Sakarya Valisi Doğan'dan Miraç Kandili mesajı
Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Miraç Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Doğan, mesajında, miraç gecesinın Hz. Muhammed'in ilahi huzura kabul buyrulduğu, rahmet ve hikmet kapılarının insanlığa açıldığı gece olduğunu ifade etti.
Göklere açılan kapının ardında nurla yazılmış davet ve rahmetle dolu yükselişin olduğunu belirten Doğan, şu ifadeleri kullandı:
"Miraç, insanın kendi iç alemine yolculuğu, affa, merhamete yürüyüşüdür, asırlardır müminlerin sinesinde yaşayan maneviyatın en yüce sedasını bulduğu gecedir. Kalplerimizi aynı duaya, aynı niyaza bağlayan mukaddes duruştur Miraç. Bu gece, rahmetin sonsuz kapılarına gönlümüzü aralama, dargınlıkları bırakıp birlik ve beraberlik ikliminde huzur bulma vaktidir."
Doğan, İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ederek, kente, ülkeye ve insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesi dileğinde bulundu.
