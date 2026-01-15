Habertürk
        Sakarya Haberleri

        Sakarya'dan kısa kısa

        Sakarya'da su kaybı önleme çalışmalarından yüzde 100'ün üzerinde tasarruf sağlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 18:30 Güncelleme: 15.01.2026 - 18:30
        Sakarya'dan kısa kısa
        Sakarya'da su kaybı önleme çalışmalarından yüzde 100'ün üzerinde tasarruf sağlandığı bildirildi.


        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, SASKİ tarafından yapılan tasarruf ve kaçak tespit etme sistemleriyle 1 yılda tasarruf miktarının 5 milyon metreküpten 11 milyon 500 bin metreküpe çıkartıldığı belirtildi.

        Denetimlerde 26 bin 300 abonenin kontrol edildiği belirtilen açıklamada, 8 bin 200 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı ve kaçak kontrol çalışmalarıyla 950 bin metreküp su kullanımının önlendiği kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Sakarya'nın suyunu garanti altına almaya ve kaynakları en iyi şekilde korumaya kararlı olduklarını ifade etti.

        - Organ bağışı 3 kişiye umut oldu

        Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (SEAH) yoğun bakımda tedavi gören bir hastanın beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından ailesinin aldığı kararla bağışlanan organlar, 3 kişiye umut oldu.

        İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, beyin ölümü gerçekleşenen hastanın ailesinin aldığı kararla 2 kadaverik böbrek naklinin başarıyla gerçekleştirildiği, bağışlanan karaciğerin ise İstanbul'a gönderdildiği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doç. Dr. Necattin Fırat, organ bağışının hastanede gerçekleşmesi nedeniyle böbreklerin öncelikli olarak Sakaryalı hastalara nakledildiğini, karaciğerin ise İstanbul'da organ bekleyen bir hastaya gönderildiğini belirterek, operasyonun başarıyla gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

        Açıklama görüşlerine yer verilen Organ Nakli Merkezi Genel Müdürü Prof. Dr. Hamad Dheir de organ bekleyen binlerce hasta olduğunu dile getirerek, vatandaşları organ bağışına destek olmaya davet etti.

        - Büyükşehir Belediyesi ücretsiz güreş kursu açıyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yetiştirmek için ücretsiz Güreş Spor Okulu açıyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Herkes İçin Spor, Her Yaşa Sağlık" sloganıyla açılacak okulun 7-12 yaş arası erkek çocuklara yönelik olacağı kaydedildi.

        Açıklamada, 25'er kişilik sınıflar halinde 2 grup olarak düzenlenecek ve 50 öğrencinin alınacağı programa www.sakarya.bel.tr adresi üzerinden ücretsiz olarak kayıt yaptırılabileceği duyuruldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

