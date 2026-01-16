Habertürk
        Sakarya'da jandarma ekipleri, fabrika çalışanları ile velilere eğitim verdi

        Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte faaliyet gösteren tekstil ve su fabrikasındaki çalışanları ile öğrenci velilerine, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimi düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 16:41 Güncelleme: 16.01.2026 - 16:41
        Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, tekstil ile su fabrikasında çalışan 252 kadın ve 114 erkek personel ile Söğütlü ilçesindeki Türk-Fransız Kardeşlik Ortaokulu'nda eğitim gören 85 öğrencinin velisine eğitim verildi.

        Eğitimde, KADES uygulaması tanıtımı, aile ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, tedbir kararları, elektronik kelepçe uygulaması, madde bağımlılığıyla mücadele, UYUMA aplikasyonun nasıl kullanılacağı konularında bilgi verildi.

        Eğitim kapsamında "Kadına El Kalkamaz" pankartı da açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

