Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        GÜNCELLEME - Sakarya'da kovalamacada durdurulan otomobilde 25 bin 750 sentetik ecza ele geçirildi

        Sakarya'da narkotik polisinin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta 25 bin 750 sentetik ecza ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 02:22 Güncelleme: 06.11.2025 - 02:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Sakarya'da kovalamacada durdurulan otomobilde 25 bin 750 sentetik ecza ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sakarya'da narkotik polisinin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta 25 bin 750 sentetik ecza ele geçirildi.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.K. (24), K.K. (28) ve B.A'nın (32) İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağını tespit etmesi üzerine çalışma başlattı.

        Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkisinde "dur" ihtarına uymayan 34 BD 077 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarparak kaçmaya başladı.

        Otomobil, kovalamaca sonucu Adapazarı ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde durduruldu.

        Polis, araçtan inerek yaya kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyete götürülen araçta yapılan aramada 25 bin 750 sentetik ecza ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu

        Benzer Haberler

        Sakarya'da siren sistemi test edilecek
        Sakarya'da siren sistemi test edilecek
        Sakarya'da polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
        Sakarya'da polisten kaçan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
        Sakarya'da devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da devrilen tırdaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Sakaryaspor, Serikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakaryaspor, Serikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Sakarya Valisi Doğan, Taraklı'da incelemelerde bulundu
        Sakarya Valisi Doğan, Taraklı'da incelemelerde bulundu
        Sakarya'da ağaçtaki olta misinasına takılan peçeli baykuş kurtarıldı
        Sakarya'da ağaçtaki olta misinasına takılan peçeli baykuş kurtarıldı