GÜNCELLEME - Sakarya'da kovalamacada durdurulan otomobilde 25 bin 750 sentetik ecza ele geçirildi

Emniyete götürülen araçta yapılan aramada 25 bin 750 sentetik ecza ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.K. (24), K.K. (28) ve B.A'nın (32) İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağını tespit etmesi üzerine çalışma başlattı.

