GÜNCELLEME - Sakarya'da kovalamacada durdurulan otomobilde 25 bin 750 sentetik ecza ele geçirildi
Sakarya'da narkotik polisinin kovalamaca sonucu durdurduğu araçta 25 bin 750 sentetik ecza ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, V.K. (24), K.K. (28) ve B.A'nın (32) İstanbul'dan kente uyuşturucu sevkiyatı yapacağını tespit etmesi üzerine çalışma başlattı.
Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkisinde "dur" ihtarına uymayan 34 BD 077 plakalı otomobil, park halindeki araçlara çarparak kaçmaya başladı.
Otomobil, kovalamaca sonucu Adapazarı ilçesi Ahmet Yesevi Caddesi'nde durduruldu.
Polis, araçtan inerek yaya kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladı.
Emniyete götürülen araçta yapılan aramada 25 bin 750 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
