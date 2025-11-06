Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi
Sakarya'da düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 589 eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında "Anadolu Mirası" adlı operasyon düzenledi.
E.O. (48), A.E (50), İ.B. (51), Y.Y. (26) ve S.Ç'nin (34) araçlarında yapılan aramada 388 obje, 82 sikke, 19 taş obje ve 100 yüzük olmak üzere Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 589 tarihi eser ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
