        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi

        Sakarya'da düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 589 eser ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 16:03 Güncelleme: 06.11.2025 - 16:03
        Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi
        Sakarya'da düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 589 eser ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında "Anadolu Mirası" adlı operasyon düzenledi.

        E.O. (48), A.E (50), İ.B. (51), Y.Y. (26) ve S.Ç'nin (34) araçlarında yapılan aramada 388 obje, 82 sikke, 19 taş obje ve 100 yüzük olmak üzere Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 589 tarihi eser ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

