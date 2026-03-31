Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın 3 ilçesinde 555 gram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı. Cumhuriyet savcılıklarının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Adapazarı, Karasu ve Sapanca ilçelerinde "sokak satıcıları"na yönelik farklı adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 505 gram sentetik uyuşturucu, 50 gram esrar, 8 gram kenevir tohumu, 2 cep telefonu, 1 hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 300 lira ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

