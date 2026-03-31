Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı, Serdivan ve Arifiye ilçelerinde çalışma yürütüldü. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 107 sentetik ecza, 14,34 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen materyaller ile 67 tabanca fişeği ele geçirildi, 5 kişi yakalandı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezası bulunan 2 hükümlü ise cezaevine gönderildi.

