Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sapanca Gölü'nün seviyesi yağışların etkisiyle 4 günde 18 santimetre arttı

        Sakarya'da son günlerde etkili olan sağanakla Sapanca Gölü'nün su seviyesi 4 günde 18 santimetre artış gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara Bölgesi'nin en önemli su kaynaklarından olan, Sakarya ve Kocaeli'nin su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan göldeki su seviyesi, kentte etkili olan yağışlar ve alternatif su kaynaklarıyla beslenmesi sonucu arttı.

        Su seviyesi 26 Mart'ta 29,08 metre olan göl, 4 günde etkisini gösteren sağanakla 18 santimetre artış göstererek 29,26 metre olarak ölçüldü.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerince, sağanak öncesi hazırlık süreci gerçekleştirildiği ve yağış esnasında suların göle kayıpsız aktarılmasının sağlandığı vurgulandı. Bu çerçevede, kentte yağmur nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı çalışma yürütüldüğü bildirildi.

        Çalışmalar neticesinde yağmur sularının gölü besleyen kaynaklara eksiksiz şekilde iletilmesiyle Sapanca Gölü'nde 1 günde 4 milyon metreküplük artış yaşandığı kaydedildi.

        Yaz aylarında altyapı hatlarında gerçekleştirilen temizlik ve bakım çalışmalarının yağışlarla etkisini gösterdiği belirtilen açıklamada, "Şehrimizin su kaynakları için uzun zamandır böyle bir yağış bekliyorduk. Yağışın bereketini ekiplerimizin anında müdahalesi ve güçlü altyapı sistemimiz sayesinde eksiksiz şekilde kaynaklarımıza ulaştırdık. Bu sayede Sapanca Gölü bir günde (dün) ciddi bir artış göstererek 18 santim yükseldi. 24 saat içinde gerçekleşen 4 milyon metreküp su artışının ardından anlık göl seviyesi ise 29,26 metre olarak ölçüldü." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        İspanya ABD uçaklarına hava sahasını kapattı
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Petrolde tarihi ralli
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        İki grup silahla çatıştı! Mezarlık ziyaretinde kanlı pusu!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Soygun ihbarından 'takıntılı aşık' çıktı!
        Boşandılar
        Boşandılar
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Yağışlar kaç gün sürecek?
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Milli futbolcu evlendi
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Evinde silahla öldürülmüş olarak bulundu! En yakını gözaltında!
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!

        Benzer Haberler

        SMA'lı çocuk için konulan bağış kumbarasını çaldı; o anlar kamerada
        SMA'lı çocuk için konulan bağış kumbarasını çaldı; o anlar kamerada
        Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
        Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı
        Uzmanından Dünya Bipolar Günü'nde ruh sağlığına dair bilgiler
        Uzmanından Dünya Bipolar Günü'nde ruh sağlığına dair bilgiler
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Çocuklara özel tarım atölyesi ihaleye çıkıyor
        Çocuklara özel tarım atölyesi ihaleye çıkıyor