Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde durdurulan araçta kokain ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Polis, takibe aldığı aracı otoyolun Adapazarı gişelerinde durdurdu. Yapılan aramada 17 parça halinde 12,20 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü B.S. (38), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.