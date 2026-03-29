        Sakarya'da durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde takibe alınıp durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Sakarya'da durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Sakarya'nın Hendek ilçesinde takibe alınıp durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığının Koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda takibe alınarak durdurulan araçta Suriye uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kimlik tespit ve idari işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E (28), çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, M.E.'nin kullandığı araca 11 bin 265 lira idari para cezası ve 15 gün trafikten men cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

