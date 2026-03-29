Sakarya'da yanmış haldeki otomobilde insan kemikleri bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki gün önce yandığı tespit edilen otomobilde insan kemikleri bulundu.



Adapazarı İlçesi Karapınar Mahallesi mevkisinde 27 Mart'ta yeşillik alanda yanmış vaziyette bir araç olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.



Yapılan çalışmalarda, 54 ACE 184 plakalı otomobilin tamamen yandığı ve araç içerisinde insan kemikleri olduğu tespit edildi.



Olayla ilgili çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın 26 Mart'ta 22.55 sıralarında yandığını belirledi.



Otomobilin içerisindeki kemiklerin araç sahibi Erkan Yılmaz'a (33) ait olduğu değerlendirilirken, olaya ilişkin tahkikat ve inceleme başlatıldı.



