Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Adapazarı-Kaynarca kara yolu Müezzinler mevkisinde Adapazarı istikametinde seyreden Ö.U. idaresindeki 54 AIH 852 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan yolcu K.U. (17), kaldırıldığı Kaynarca Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.