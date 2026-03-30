        Sakarya'da "62. Kütüphane Haftası" kutlandı

        Sakarya'da "62. Kütüphane Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 19:16 Güncelleme:
        Erenler Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aysun Şimşek, yaptığı konuşmada, bu yıl ana temanın "İyileştiren Kütüphane" olarak belirlendiğini söyledi.

        Kütüphanelerin yalnızca kitapların raflara dizildiği mekanlar olmadığını ifade eden Şimşek, kütüphanelerin insanın kendini bulduğu, ruhunu dinlendirdiği, bilgisini geliştirdiği ve hayata yeniden tutunduğu özel alanlar olduğunu kaydetti.

        Şimşek, okuyan, düşünen ve sorgulayan bireylerden oluşan toplumların, daha bilinçli, güçlü ve sağlıklı bir geleceğe yürüdüğünü sözlerine ekledi.

        Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'in de konuşma yaptığı etkinlikte, Erenler Ali Dilmen İlkokulu öğrencileri çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

        Program sonunda, geçen yıl kütüphanede en fazla kitap okuyan Fatma Hüma Erdem, Alparslan Aydın, İrem Akut, Rümeysa Özdemir, Feridun Gürpınar ve Şeyma Kaymak'a ödülleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan atılan 4.füze havada önlendi!
        Yağmur mola veriyor! Sıcaklık da artıyor!
        İstanbul’da sağanak hayatı durdurdu
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Özkan Yalım tutuklamaya sevk edildi
        Emniyet'ten 'Avrupa'nın Pablo Escobar'ı' Baybaşinlere ağır darbe!
        Bugün ne oldu? 30 Mart 2026'nın haberleri
        MİT'ten sınır ötesinde casus operasyonu
        Başakşehir'de zincirleme kaza; yaralılar var
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Görele'deki kazadan kahreden haber!
        Petrolde tarihi ralli
        Fırtına öncesi Icardi zirvesi: Karar günü yarın!
        81 il ve 922 ilçede 5G sinyali
        "673 milyon açlıkla mücadele ediyor"
        Etimesgut Belediyesi'ne soruşturma
        Milli futbolcu evlendi
        Haluk Bilginer'den Angelina Jolie sözleri
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Futbolcu cinayetinde şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Sakarya'da geçen yıl 30 bin hanenin elektriği çöpten sağlandı
        Sakarya'da sahte plaka operasyonu: 3 gözaltı
        Sakarya'da sahte plaka üretimi ve satışı yapan 3 şüpheli yakalandı
        Sapanca Gölü'nün seviyesi yağışların etkisiyle 4 günde 18 santimetre arttı
        SMA'lı çocuk için konulan bağış kumbarasını çaldı; o anlar kamerada
        Sakarya'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı
