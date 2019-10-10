Evli çifti traktör kazası ayırdı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ölürken, eşi ise yaralandı.

Olay, Karapürçek ilçesi Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlyas ve Kadriye Biçer çifti, çalışmak için traktörle tarlaya gitti. Traktör tarlada çamura saplandı. İlyas Biçer kullandığı traktörü çamurdan çıkarmak istediği sırada traktör kayarak devrildi. Takla atan traktörün ezdiği sürücü İlyas Biçer hayatını kaybetti. Eşi Kadriye Biçer ise yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SAKARYA 10 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:33

GÜNEŞ 06:56

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:35

YATSI 19:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.