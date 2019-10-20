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Nehirde boğularak ölen şahıs son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Sakarya Nehri'ne düşerek boğulan şahıs toprağa verildi.

Nehirde boğularak ölen şahıs son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya Nehri'ne düşerek boğulan şahıs toprağa verildi.
Olay, dün gece Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi'nde meydana gelmişti. Balık tutmaya giden Murat Diler ile Halil Tosun'un teknesi alabora olurken, Halil Tosun kaldırıldığı Pamukova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Nehirde kaybolan Murat Diler ise daha sonra ölü olarak bulunmuştu. Halil Tosun için Hendek ilçesi Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi Camii’nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı. Tosun, cenaze namazının ardından Yukarı Hüseyinşeyh Mahallesi Aile Kabristanlığı'na defnedildi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Halil Tosun’un Karayolları Hendek Bölge Şefliğinde personel olduğu ve uzun zamandır arkadaşlarıyla balık tutmak için çeşitli yerlere gittiği öğrenildi.

SAKARYA

20 Ekim 2019 Pazar

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:07
  • ÖĞLE 12:48
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:38
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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