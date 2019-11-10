Sakarya Büyükşehir Meclisi toplanıyor

Sakarya Büyükşehir Meclisi 11 Kasım Pazartesi günü toplanıyor. Oturumda 49 gündem maddesi karara bağlanacak.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 11 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Büyükşehir Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumda ilave 6 madde ile 49 gündem maddesi karara bağlanacak. Meclis üyelerinin imar planı değişiklikleri, ilçe belediye meclis kararları ve komisyon raporlarını görüşeceği toplantı saat 14.00’da başlayacak.
SAKARYA
10 Kasım 2019 Pazar
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