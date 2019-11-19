Şampiyon karatecilere Rektör Sarıbıyık’tan tebrik

Şili’de düzenlenen U21 Dünya Karate Şampiyonasında dünya 2’ncisi olan SUBÜ öğrencileri Ömer Abdurrahim Özer ve Gülsen Demirtürk teşekkür plaketlerini Rektör Mehmet Sarıbıyık’ın elinden aldı.

U21 Dünya Karate Şampiyonasında Dünya 2’nciliği elde eden Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Ömer Abdurrahim Özer ve 3’üncü sınıf öğrencisi Gülsen Demirtürk Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Nevzat Mirzeoğlu ve Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hakan Kolayiş’le birlikte Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ı ziyaret etti.



Gurur duyuyoruz

Elde etikleri başarılarından dolayı Milli Sporculara teşekkür plaketi takdim eden SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, “Üniversitemiz bünyesinde yer alan milli sporcularımızın başarıları bizleri gururlandırıyor. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi. 7+1 eğitim modeli ile birlikte milli sporcuların kamp ve yarışmalarda geçirdikleri sürecin kredi yerine sayılabildiğini de dile getiren Rektör Sarıbıyık, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Rektör Mehmet Sarıbıyık’a teşekkürlerini ileten milli sporcular da, üniversitenin vermiş olduğu katkı ve desteklerden memnun olduklarını ifade ettiler.

SAKARYA 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:14

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