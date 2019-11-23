Bakan Turhan, TÜVASAŞ’da incelemeler’de bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TÜVASAŞ Fabrikasında incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaretler gerçekleştirmek üzere Sakarya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti’de yaptığı açıklamada hızlı tren setlerinin Sakarya’da üretileceği müjdesini vermesi sonrasında Türkiye Vagon Sanayi A.Ş’yi ziyaret etti. Bakan Turhan’ı fabrika girişinde TÜVASAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaarslan ve protokol karşıladı. Genel Müdür Kocaarslan Bakan Turhan’a TÜVASAŞ hakkında bilgiler verdi.

Bakan Mehmet Cahit Turhan daha sonra fabrikayı gezerek trenleri inceledi.

SAKARYA 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:42

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.