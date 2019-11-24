Adapazarı’nda 30 farklı bölgeye yeni çocuk parkı

Adapazarı Belediyesi tarafından 30 farklı bölgede yeni çocuk parkları yapılıyor.

Adapazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yeni parklar için başlattığı hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Mahallelerde eskiyen ve zamanla hasar gören oyun gruplarını yenileri ile değiştiren ekipler, 30 adet yeni parkı daha kısa zamanda Adapazarı’na kazandıracak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin kapsamlı çalışma yaptığını vurgulayan Başkan Mutlu Işıksu, “Tüm parklarımızda kontrol var ve ihtiyaç tespit ettiğimiz bölgelerde de 30 adet yeni çocuk parkı için başlattığımız çalışma sürüyor. Kısa zamanda bu çalışmanın da tamamlanmış olmasını istiyoruz. Bir taraftan zamanla hasar gören mevcut oyun gruplarını yeniliyor, diğer taraftan hiç çocuk parkı olmayan bölgelerimizde ihtiyaç tespitimiz doğrultusunda çalışma yapıyoruz. Çalışmamız hızla devam ediyor, çocuk dostu Adapazarı’mız yeni parklarına kavuşuyor” dedi.

Çalışma kapsamında, Abalı, Yahyalar, İlyaslar, Budaklar, Rüstemler, Köprübaşı, 15 Temmuz Camili 1600, 1605, 1621 Ada, Yeşilyurt, Nasuhlar, Yenigün Ada Pınar Sokak, Yağcılar 1330, 1361, 1390 nolu sokaklar, Yağcılar Kumköy Sokak, 15 Temmuz Camili Saklı Göl Üstü, İstiklal Mahallesi Güneşli Sokak, Tuzla Kadir Sokak, Sakarya Mahallesi Temalı Park, Evren Mahallesi ve Çamyolu Mahallesi’ne toplam 30 adet yeni park kazandırılmış olacak.

SAKARYA 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:19

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