Sapanca’da şiddete dur programı

Sapanca Kaymakamlığı, Sapanca Belediyesi, Sapanca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Sapanca Sinan Göksun Ortaokulu tarafından, “25 Kasım kadına yönelik şiddetin yok edilmesi için uluslararası mücadele” günü kutlandı.

Gerçekleştirilen programa Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Sapanca Cumhuriyet Başsavcısı İlker Oğuz Erdem, İlçe Emniyet Müdürü Erdem Mali, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nuri Dede, okul müdürleri, daire müdürleri ve öğretmenler ve çok sayıda veli, öğrenci katılım sağladı.

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Yadigar Ekerbiçer yaptığı konuşmasında, “Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi adına kadın haklarının korunup geliştirilmesine ve sorunlara karşı duyarlı olmaya zemin teşkil etmesini temenni ediyorum” dedi. İstatistiklerin içerdiği sunumu katılımcılara anlattı.

Programda Sapanca Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından hazırlanan “Korkama, Saklama, Susma, Yalnız Değilsin” kısa film gösterimi ardından Sapanca Sinan Göksun Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ve sunulan skeç, oratorya, drama, sosyal deney ve koro gösterimiyle son buldu. Programda “Hayatımızda Kadın” konulu fotoğraf yarışmasının ödüllerini Sapanca Kaymakamı Bilgehan Bayar öğrencilere takdim etti.

Programa katılan Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, “Unutulmamalıdır ki, ailenin sağlık ve mutluluğu, toplumun huzur ve güveni ancak kadınlarımızın saygı, sevgi ve adalet görmesiyle mümkündür. Kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle tüm kadınlarımızın şiddetten uzak sağlıklı ve huzurlu bir ömür geçirmelerini diliyorum. Bizim kültürümüz ve inancımız hakkın yanında yer almayı gerektirir. Hak’ta ise kız çocuğu ve oğlan çocuğu, erkek ve kadın, anne ile baba, dede ile nene, herkes eşit hakka sahiptir” diye konuştu.

SAKARYA 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:21

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