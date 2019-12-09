Kültür Sanat etkinlikleri devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri söyleşi ve imza günü etkinlikleri ile devam edecek.

Bu kapsamda, 10 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek 2 farklı etkinlikte Yazar Sadık Yalsızuçanlar ile Yazar Oğuzhan Öztürk liselere konuk olacak. Günün ilk etkinliğinde ‘Tevfik İleri’yi Anlamak’ adlı söyleşisiyle Yazar Sadık Yalsızuçanlar saat 11.00’da Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenciler ile buluşacak. Günün diğer etkinliğinde ise Tekli Koltuğun Yazarı Oğuzhan Öztürk saat 14.00’da Serdivan Şehit Yılmaz Ercan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrencilerle bir araya gelecek. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nda yapılan açıklamada söyleşi ve imza günü etkinliklerine tüm öğrenciler davet edildi.

SAKARYA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:32

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