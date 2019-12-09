SAÜ’de, ‘Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri’ konulu konferans düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

SAÜ’de, ‘Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri’ konulu konferans düzenlendi

İHA

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) tarafından 'Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri' konulu konferans düzenlendi.

SAÜ’de, ‘Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri’ konulu konferans düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SESAM) tarafından ‘Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri’ konulu konferans düzenlendi.
Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen konferansa Sakarya Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. M. Çağlar Özdemir ve Dr. Öğr. Üyesi Adem Akbıyık konuşmacı olarak katıldı.
Tüm araştırmaların merak etmek ile başladığını söyleyen Doç. Dr. M. Çağlar Özdemir, “Bu merakın sonucunda, cevabı doğru olarak bulma derdimiz var. Özellikle sosyal bilimlerde bir şeyin doğrusu çok zor bulunur. Çünkü çok fazla bileşen vardır. Bu bileşenler çerçevesinde merakı gidermek, topluma ve kimi zaman iktisadi ideolojilere bir takım katkılarda bulunabilmek ya da kendi hedeflerimize yönelik bir gidişat sağlayabilmek için araştırmalar yapıyoruz. Gerçek bize başka gerçeklerin kapısını açma imkanı sağlıyor. Gerçeği bulma çabası, anlama çabası, kavrama çabası insanoğlu var olduğundan beri var. Bu kavrayış, bir ihtiyaca binaen ortaya çıktığında siz gerçekleri bulmak için çok daha net ve teknik çabalar göstermeye başlıyorsunuz. Ama bir ihtiyaca binaen ortaya çıkmadığında yani teknik bir sürecin içerisine dahil olup yol bağımlılığını amaç edindiğiniz de çoğu zaman ne yaptığınızı anlamadan bir şeyler öğreniyorsunuz ve bu öğrendikleriniz aslında sizin gerçeği keşfetmenizde çok da etkili olmuyor. Buradaki belki de en temel dinamik ya da bugünkü konferansın ana fikri kavrayış ve farkında olmanın önemidir. Benim kanaatime göre bilimin ya da bir araştırmanın en temel dinamiği kavrayış ve farkında olmadır. Gerçeğin farkına varma çabanız veya derin kavrayış diye bir kaygınız yoksa her hangi bir sorunun çözümü için yapacağınız araştırmalar her ne düzeyde olursa olsun bence yeterli kalitede ve etkide olmayacaktır” dedi.
Oryantalizmin, Batı dinamikleri ile Doğu’yu anlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Özdemir, “Biz maalesef, içi boş kavramlar ve söylemlerle ilerliyor ve bunları doldurmak için kayda değer bir çaba sarf etmiyoruz. Anlamlandıramıyoruz mevzuyu. Anlamlandıramadığımız için de bugün takip ettiğimiz araştırma yöntemlerini derdimize derman olarak değil yeni bir dert alanı olarak algılıyoruz. Derdin çözümü için gerek duyulan ilacı elde ettiğimizde ilaç boşa gitmesin diye, o ilacı kullanmak için kendimize yeni bir dert inşa ediyoruz. Sırf ilacı kullanalım diye. Halbuki bizim kendi derdimiz var. Bu dertlere çözüm yolunda harcadığımız çabada daha doğru dinamikleri inşa etmekte zorlanıyoruz. Tembelleşiyoruz, atıllaşıyoruz. Sonra bunları inşa etmiş, algılamış kavramış ve kendi toplumlarını inşa ederek belirli bir seviyeye gelmeyi başarmış ülkelerin bir takım parametrelerini, paradigmalarını yani değerler dizinini kullanarak araçsal bir bilimle kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. Kendi öz sorunlarımızı çözebilecek dinamikleri inşa edebilmek için önce kendi öz dinamiklerimizi çok iyi kavramak lazım. Bu öylesine bir aşamaya gelmiş ki bugün hatta bazı yazarlar doğu bilimiyle ilgilenen yazarlarca biz oryantalist bilime inanıyoruz falan diyerek övünüyor, Türkiye’yi, İran’ı Suriye’yi hatta Hindistan’ı bile evrensel kabul ettikleri oryantalist batı dinamikleriyle çözümlemeye çalışıyorlar. Hâlbuki bilmiyorlar ki oryantalizm denilen kavram Doğu’yu Batı’nın parametreleriyle algılamaya çalışmaktır. Burada batıda yeşermiş araştırma yöntemlerini tamamen terk etmekten bahsetmiyorum elbette. Söylemek istediğim aracı ihtiyaca binaen yeniden inşa etme çabasında olmamamın verdiği eksikliktir” diye konuştu.
Konferansın ikinci bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Adem Akbıyık da araştırmacıların yaklaşımlarının ne olması gerektiğine dair bilgiler verdi. Akbıyık, araştırmanın temel itici güçlerinden birinin de motivasyon olduğunu söyleyerek, “Motivasyon nasıl gelir derseniz; laboratuvarlarından hiç çıkmayan araştırmacılar var. Bunların arasında Türkler de var ve yaptıkları işten o kadar memnunlar ki onların lütfen hikayelerini okumaya çalışın. Neden bu kadar çalışkanlar, neden bu kadar bilimin içerisinde olmaya çalışıyorlar, neden bu kadar insana dokunuyorlar ve bunun gerçekten hazzını yaşıyorlar? Bunları gerçekten araştırmanızı öneririm. Özellikle bilim insanlığına niyetlenen arkadaşlar için kesinlikle kendilerine rol model bulmaları açısından bu araştırmaların içerisine girmelerini öneririm. Peki, hocam ben bunların hiçbiri ile ilgilenmiyorum tamamlamam gereken bir okulum var, ilgilendiğim bir konu var, bu konuda tez yazmak istiyorum, ne yapmalıyım sorusu gündeme gelebilir. Lütfen, ama lütfen sizi hem etik hem de uzmanlık olarak ileride taşıyacak konulara yönelin. Bu işi bitirdiğinizde, benim böyle bir çalışmam var, diyebilecek kadar onu ortada masanızın üzerine, kitaplığınıza koyabileceğiniz, üzerini hiçbir zaman kapatamayacağımız, bir ömür boyunca da ‘evet bunu ben yazdım’ diyebileceğiniz kadar kaliteli çıktılara ulaşmaya çalışın” şeklinde konuştu.
Sadece dünyayı değil, evrendeki tüm olguları, olayları açıklamaya çalışıldığının altını çizen Akbıyık, “Bilinenden hareketle bilinmeyene ulaşmaya çalışıyoruz. Bilinen, bize sunulan bilgilerdir, bu bilgilerden hareketle yeni sorular soruyoruz” şeklinde konuştu.

SAKARYA

09 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:03
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:17
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:03
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Alemdar Faik Baysal’ı unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Alemdar Faik Baysal’ı unutmadı
Cenazeye giden ailenin evini soydular
YEREL HABERLER Cenazeye giden ailenin evini soydular
TÜRK-İş Başkanı Atalay: “Ürettiğimizden nefes alacak bir ücret alalım talebimiz bu”
YEREL HABERLER TÜRK-İş Başkanı Atalay: “Ürettiğimizden nefes alacak ...
Altyapı ve üstyapısıyla Yazlık Caddesi’ne duble rahatlık
YEREL HABERLER Altyapı ve üstyapısıyla Yazlık Caddesi’ne duble ...
SUBÜ’nün gençlik projelerine bakanlıktan destek
YEREL HABERLER SUBÜ’nün gençlik projelerine bakanlıktan destek
SUBÜ öğrencileri Meme Kanserine dikkat çektiler
YEREL HABERLER SUBÜ öğrencileri Meme Kanserine dikkat çektiler
SUBÜ çeşitli birimlere akademik personel alımı yapacak
YEREL HABERLER SUBÜ çeşitli birimlere akademik personel alımı ...
SAÜ’de, ‘Dost Şehirler Barbar Kentler’ adlı konferans düzenlendi
YEREL HABERLER SAÜ’de, ‘Dost Şehirler Barbar Kentler’ adlı konferans ...
Kültür Sanat etkinlikleri devam ediyor
YEREL HABERLER Kültür Sanat etkinlikleri devam ediyor
Sakarya'da ileri düzey teknik arıcılık eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Sakarya'da ileri düzey teknik arıcılık eğitimleri ...
'Seninle Bir Adım Önde' etkinliği SAÜ'de düzenlendi
YEREL HABERLER 'Seninle Bir Adım Önde' etkinliği SAÜ'de düzenlendi
Başkan Kılıç, Genel Sekreter Mustafa Ak’ı ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Kılıç, Genel Sekreter Mustafa Ak’ı ağırladı
Kazımiye Mahallesi'nden hizmet teşekkürü
YEREL HABERLER Kazımiye Mahallesi'nden hizmet teşekkürü
Başkan Babaoğlu: "Spora desteğimiz artarak devam edecek"
YEREL HABERLER Başkan Babaoğlu: "Spora desteğimiz artarak devam ...
SABİS Mobil yenilendi
YEREL HABERLER SABİS Mobil yenilendi
Türk-İş Başkanı Atalay: Asgari ücret 2 bin 578 liranın altında olmamalı
YEREL HABERLER Türk-İş Başkanı Atalay: Asgari ücret 2 bin 578 ...
Başkan Yüce: “Şehit yakınları ve gazilerimizin her zaman yanındayız”
YEREL HABERLER Başkan Yüce: “Şehit yakınları ve gazilerimizin her ...
Aralık etkinlikleri Selçuklular söyleşisiyle başlıyor
YEREL HABERLER Aralık etkinlikleri Selçuklular söyleşisiyle başlıyor
Yılın son meclisi 54 maddeyi görüşecek
YEREL HABERLER Yılın son meclisi 54 maddeyi görüşecek
Hendek’te 4 Mahalleye sıcak asfalt
YEREL HABERLER Hendek’te 4 Mahalleye sıcak asfalt
Sakarya’da trafik kazası: 1’i çocuk 3 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da trafik kazası: 1’i çocuk 3 yaralı
Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı
‘Çocuk Hakları Sokağı’ açıldı Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu: “Adapazarı Belediyesi olarak gelecek nesillere gelenek ve göreneklerimizle sağlıklı bir ilişki kurabilecekleri sağlık bir Adapazarı hazırlamak için tüm ekibimizle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER ‘Çocuk Hakları Sokağı’ açıldı Adapazarı Belediye ...
Siyanür ile intihar eden genç son yolcuğuna uğurlandı Cenaze namazını akrabası kıldırdı
YEREL HABERLER Siyanür ile intihar eden genç son yolcuğuna ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X