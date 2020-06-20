Keşfedilmeyi umuyorlardı, polis yakaladı

<br>Güven HASBAŞ/GEYVE (Sakarya), (DHA)SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, ellerine aldıkları tüfeklerle video çekip, sosyal medyada yayınladıktan sonra gözaltına alınan 20 gençten 18´i serbest bırakıldı. 1'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Gençler ifadelerinde sosyal medyada dizi sahneleri benzeri görüntüler çekerek, keşfedilmeyi hayal ettiklerini anlattı.<br>Geyve ilçesinin Çeltikler Mahallesi´nde yaşayan bir grup genç, sosyal medya hesaplarında ellerinde silahlarla çekilmiş video görüntüleri ile fotoğraf paylaştı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntü ve fotoğrafları inceleyerek, gençlerin kimliklerini belirledi. Dün, 315 polis ile düzenlenen operasyonda, 20 genç gözaltına alındı. Gençlerin evlerinde yapılan aramalarda, 9 tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 22 ecstasy hap, 5 kök kenevir, 1 gram esrar, 116 tabanca fişeği ve 31 tüfek fişeği ele geçirildi.<br>ÜNLÜ OLMA HAYALİ<br>Gözaltına alınan gençler polisteki ifadelerinde, dizi sahnelerine benzer video klip çekip, sosyal medyada yayınlayarak, keşfedilmeyi umduklarını, bu amaçla sosyal medya uygulaması `TikTok´ için videolar çektiklerini anlattı.<br>120 BİN LİRA CEZA<br>Savcılık kararıyla el konulan silahlar incelenmek üzere kriminale gönderildi. Gözaltına alınan gençlere sosyal mesafe kuralına aykırılıktan 3'er bin lira ceza verildi. 12 gence de ayrıca ruhsatsız silah taşıdıkları için 5´er bin liradan toplam 120 bin lira ceza kesildi.<br>18 KİŞİ SERBEST KALDI<br>8´i 18 yaşından küçük 20 gencin polisteki sorguları tamamlandı. 18 genç ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Uyuşturucu ticaretinden sabıkası ve yakalaması bulunan Sebattin Dağcı, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanırken, İsmail K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Güven HASBAŞ<br>2020-06-20 18:08:15<br>

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