Termal tesiste anne ve kızı ölü bulundu

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Ramiz Kaan OKTARTARAKLI (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Taraklı ilçesindeki bir termal tesiste, Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep Ünlütürk kaldıkları odada ölü bulundu.

Taraklı ilçesindeki bir termal tesiste kalan Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep Ünlütürk, sabah saatlerinde odada hareketsiz bulundu. İhbar üzerine tesise gelen 112 Acil ekibi, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Polis, termal tesise giriş çıkışları kapattı. Melahat Ünlütürk ile kızı Zeynep'in ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Taraklı Ramiz Kaan OKTAR

2020-07-11 12:18:08



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