Minikler dondurma almak için boyadıkları taşları tezgahta satmaya çalıştı Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki minik, dondurma almak için toplayıp boyadıkları taşları sokakta kurdukları tezgahta satmaya çalıştı. Cep telefonuyla görüntülenen o anlar sosyal medyada ilgi gördü.

Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi’nde yaşayan minik arkadaşlar sokakta buldukları taşları boyadı. Daha sonra kendi imkanlarıyla sokağın başına tezgah kuran minikler, boyadıkları taşları tezgaha dizdi. Tezgahın önüne ise ‘Güzel Taşlar, En İyi Taşlar’ yazılarını yerleştiren çocuklar müşterilerini beklemeye başladı. Bir pazarcı esnafı gibi ‘Gel vatandaş gel güzel taşlar satıyoruz’ diyerek müşterilerini tezgahlarına çekmeye çalışan çocukların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri ilgi gördü. Sattıkları taşların parasıyla dondurma almayı hedefleyen minikler, adeta ‘ekmeğini taştan çıkarmak’ deyimini gerçeğe dönüştürdü.

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