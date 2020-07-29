Kedi 'Çakıl'ın mısır yediği anlar gülümsetti

Murat HAZER/ PAMUKOVA (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Pamukova ilçesinde sahibinin verdiği haşlanmış mısırı yiyen `Çakıl´ isimli kedinin görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.
Pamukova ilçesinde yaşayan Oğuz Akın, 6 aylık `Çakıl´ isimli kedisine haşladığı mısırı uzattı. Kedi, koçandan mısır yerken, Oğuz Akın o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. Akın´ın Çakıl´ın mısır yediği anların görüntüleri, sosyal medyada tebessümle izlenirken, görüntüler beğeni topladı.
DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Pamukova Murat HAZER
2020-07-29 12:36:24
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