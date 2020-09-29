Sakarya'da dolu etkili oldu

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Murat HAZER/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) SAKARYA´nın Kaynarca ilçesinde, sağanağın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Kaynarca'da, öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Şiddetli yağmurun ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Bu sırada dışarıda olanlar, doludan korunmak için binalara girdi. Bazı noktalar, dolu nedeniyle beyaza büründü. DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Kaynarca Murat HAZER

2020-09-29 17:01:03



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