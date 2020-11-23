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Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sakarya Büyükşehir Belediyesinin eski başkanlarından Aziz Duran’ın cenazesi, Adapazarı Yorgalar Mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında Emirdağ Mezarlığına defnedildi.

SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran ile Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran’ın amcası olan Sakarya Büyükşehir Belediyesinin eski başkanlarından Aziz Duran geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalandı. İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görmekte olan ve durumu ağırlaşan Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Duran için Adapazarı Yorgalar Mezarlığında cenaze namazı düzenlendi. Korona virüs tedbirleri kapsamında kılınan cenaze namazına, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım başta olmak üzere; Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Türkİş Genel Başkanı Ergün Atalay, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Kılınan namaz sonrasında Aziz Duran’ın cenazesi virüs tedbirleri kapsamında koruyucu kıyafetli görevlilerce Adapazarı ilçesinde bulunan Emirdağ Mezarlığına defnedildi.

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