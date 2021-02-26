Polisten kaçmaya çalışan 2 kişinin bulunduğu otomobilden uyuşturucu çıktı

Güven HASBAŞ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Ferizli ilçesinde polisten kaçmaya çalışan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 624 uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram kokain ele geçirildi.
Ferizli ilçesi Şehit Hacı Uzun Caddesi´nde polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne `dur´ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti. Araçta bulunan 2 kişi, polisten kaçtıkları sırada uyuşturucu maddeleri dışarıya atmaya çalıştı. Bu sırada araç durduruldu. M.T. ve Ö.G. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 624 uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram kokain ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli Güven HASBAŞ
2021-02-26 10:57:48
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