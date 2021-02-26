Polisten kaçmaya çalışan 2 kişinin bulunduğu otomobilden uyuşturucu çıktı

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Güven HASBAŞ/FERİZLİ (Sakarya), (DHA)SAKARYA´nın Ferizli ilçesinde polisten kaçmaya çalışan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 624 uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram kokain ele geçirildi.

Ferizli ilçesi Şehit Hacı Uzun Caddesi´nde polis ekipleri, bir otomobilin sürücüsüne `dur´ ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü yoluna devam etti. Araçta bulunan 2 kişi, polisten kaçtıkları sırada uyuşturucu maddeleri dışarıya atmaya çalıştı. Bu sırada araç durduruldu. M.T. ve Ö.G. gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada 624 uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu ve 2 gram kokain ele geçirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Ferizli Güven HASBAŞ

2021-02-26 10:57:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.