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Şehit Bülent Yurtseven Hafızlık İHO'dan iki birinci birden

İHA

Şehit Bülent Yurtseven Hafızlık İHO'dan iki birinci birden

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Hafızlık ve Kur’anı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma yarışmalarında erkekler kategorisinde Sakarya birincileri Erenler’den çıktı.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 yılında yapılması planlanan, ancak korona virüs salgını sebebiyle 2021 Şubat ayına ertelenen Hafızlık ve Kur’anı Kerim’i Yüzünden Güzel Okuma yarışmaları, hafızlık eğitimi verilen Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Erkek ve kız öğrenciler arasında ayrı ayrı gerçekleştirilen yarışmalarda erkekler kategorisi Sakarya birincileri Erenler’den çıktı.
Sakarya İl Müftülüğü toplantı salonunda çevrimiçi olarak iki oturumda gerçekleştirilen hafızlık yarışması neticesinde Erenler Şehit Bülent Yurtseven Hafızlık İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Muhammed Emin Kuvel, 16 ilçeden katılan yarışmacılar arasında Sakarya birincisi oldu. Çevrim içi olarak gerçekleştirilen Kur’anı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışmasında da aynı okulda öğrenim gören 7. sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Yıldız, Sakarya birincisi oldu. Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Erenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy, "Öğrencilerimizin başarılarının artararak devam etmesini diliyor, başarılarında emeği geçen velilerime, öğretmenlerime ve okul idaresine teşekkür ediyorum" dedi. Birinci olan yarışmacılar, 1519 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bölge finalinde Sakarya’yı temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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