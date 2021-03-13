Mama Latte Bonnet Kurucusu Ahsen Erçetin: “Pandemiye rağmen yoğun sipariş aldık”

Bebek ve çocuk giyiminde nostaljik görünümlü tasarımları ile büyük ilgi gören Mama Latte Bonnet markasının kurucusu Ahsen Erçetin, salgına rağmen yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve salgın döneminde bile yüksek hacimlere ulaşan siparişler alarak markanın tanınırlığını daha fazla arttırdıklarını ifade etti.

2021 yılı içinde salgın yüzünden daha farklı çalışmalarının olacağını da belirten tasarımcı Ahsen Erçetin, “2021 yılı için farklı projelerimiz bulunuyor ve bunları hayata geçirmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz” diyerek marka hakkındaki gelişmelerinden bahsetti. Erçetin, 2020 salgın döneminde pek çok sektör olumsuz etkilenirken, çocuk giyim sektöründe faaliyet gösteren firmalarının bu durumdan olumsuz etkilenmediği ifade etti.



Salgına rağmen büyüme sürdü

Bebek ve çocuk giyiminde farklı tasarımlar ile sadece Türkiye’de değil dünya çapında da tanınırlık kazanan Mama Latte Bonnet markasının kurucusu olan Erçetin, “Salgın döneminde çok fazla sektör bu durumdan etkilenmesine rağmen, biz yoğun sipariş aldık. Bazı zamanlar siparişlere yetişmekte zorlandığımız oldu. Anneler çocukları ile dışarıda çok fazla vakit geçiremeseler de kapalı alanlarda yapılan kutlamalarda giyilmek üzere özellikle bizim ürünlerimizi tercih ettiler. Bu sayede çocukların şıklığı daha fazla artarken bize gelen siparişler de her geçen gün daha da yoğunlaştı” diye konuştu.

Markanın bu kadar yoğun ilgi görmesini de “Hem tasarımlarımız farklı hem de tamamen çocukların sağlıklarına uygun şekilde malzemeler kullanarak üretim yapıyoruz. Bunun dışında alınan ürünlerin kullanımı sırasında da etraftan aldığı olumlu tepkiler üzerine müşterilerimizde yeni ürünler satın alma motivasyonunun oluşması” sözleriyle açıklayan Erçetin, markanın gelecek planları arasında ebeveynleri ve çocukları daha fazla sevindirecek gelişmeler olduğunun da müjdesini verdi.

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