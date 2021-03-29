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Başkan Yüce SGB üyelerini ağırladı Başkan Yüce: “Sakarya'nın marka değerini yükselteceğiz"

İHA

Başkan Yüce SGB üyelerini ağırladı Başkan Yüce: “Sakarya'nın marka değerini yükselteceğiz"

Sakarya Gazeteciler Birliği üyelerini ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, STK’lar ile el ele vererek yeni projelerle Sakarya’nın marka değerini arttıracaklarını söyledi.
Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’yi makamında ziyaret etti. SGB Başkanvekili Nedim Müjdat Çetin ve SGB üyesi gazetecileri ağırlayan Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’da STK’ların ve medyanın şehirler için olmazsa olmaz unsurlar olduğunu söyledi.
SGB Başkanvekili N. Müjdat Çetin, Alandüzü Mahallesi’nde gazetecilerin ev sahibi olmaları için TOKİ işbirliği ile yapımına başlanan ‘Basın Sitesi hakkında bilgilendirdiği Başkan Yüce’ye bunun yanı sıra yaptıkları çalışmaları aktardı ve özellikle pandemi süreci içinde yerel basına yönelik katkıları nedeniyle teşekkür etti. Başkan Yüce, her zaman gazetecilerin yanında olduklarını ve gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade ederek çalışmalarını anlattı.

Şehrin geleceği
Sakarya’nın geleceğini inşa etmek için çalıştıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Geleceğe yönelik projeler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Sakarya’yı üreten bir şehir haline getirmek için şehrimizin dört bir yanında çalışıyoruz. Erenler’de kenevir üretiyoruz, Kocaali’de Botanik Vadisi oluşturduk, Pamukova’da çilek Geyve’de de gül üreteceğiz. Tüm ilçelerimizle, STK’larımızla, basınımızla ve Sakaryalı vatandaşlarımızla birlikte Sakarya’nın marka değerini yükselteceğiz. Sakarya’yı Türkiye’de bir numara yapacağız” dedi.

Kenevir ürünleri
Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden projeleri hakkında da SGB üyelerini bilgilendiren Yüce, kenevirden hasadı sonrasında kenevir yağı üretimi, kenevirden elde edilen iplikle halı ve birçok ürünün üretilmesi gibi girişimlerin devam ettiğini ifade etti. Yüce, “Olağanüstü bir ürün olan keneviri hayatımızın her yerinde kullanılacak ürünler haline getireceğiz” diye konuştu. Kabak54’ün vatandaşlar tarafından beğeni ile karşılandığını da sözlerine ekleyen Başkan Yüce, “Kabak şehrimizin simgesi ve biz bu simgenin yok olmasına izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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