Adapazarı’nın Kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında Adapazarı Belediyesi önünde açılışı gerçekleşen Kurtuluş Sergisi’nde konuşan Başkan Mutlu Işıksu, “Kahramanlarımızın bizlere emanet ettiği tüm değerleri koruyup, Adapazarı ruhunu hep birlikte yarınlara taşıyacağız" dedi.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kurtuluş Sergisi’nde, özel fotoğraflar, kahramanların savaş kıyafetleri ve tüfekleri ziyaretçilerle buluştu. Vatandaşlar sergiye yoğun ilgi gösterdi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, AK Parti İl Başkan Yardımcıları İrfan Püsküllü ve Enver Tok, Adapazarı Belediye Başkan Yardımcıları Hilmi Kızılcık, Fatih Çelikel ve Yusuf Özden, Belediye Meclis Üyeleri İl ve İlçe Müdürleri, Belediye Bürokratları, Kuvai Milliye Gazileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kurtuluş Sergisi’nin açılışında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, “Bugün Adapazarı’mız için oldukça özel bir gün. Şehrimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Gün boyu devam eden etkinliklerimiz vesilesiyle Adapazarı Belediyemizin önünde açılışını gerçekleştirdiğimiz Kurtuluş Sergisi’ni ziyaret ettik. Kahramanlarımızın bizlere emanet ettiği tüm değerleri koruyup, Adapazarı ruhunu hep birlikte yarınlara taşıyacağız” dedi.

21 Haziran etkinlikleri gün boyu şehrin farklı noktalarında devam edecek. 100. yıl anısına kahramanlık türküleri, kurtuluş yürüyüşü, mehteran gösterisi, esnaf selamlama, bisiklet turu ve şehitler anısına mevlidi şerifle programlar nihayete erecek.

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