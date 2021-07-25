Motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D650 karayolunda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı.
Kaza, Pamukova ilçesi D650 karayolu Bilecik girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan dönen Adem Ç. (65) idaresindeki 11 ABA 003 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Adem Ç., asfalt zemine düşerek yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.