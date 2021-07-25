Motosikletinin hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D650 karayolunda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaralandı.

Kaza, Pamukova ilçesi D650 karayolu Bilecik girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarladan dönen Adem Ç. (65) idaresindeki 11 ABA 003 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Adem Ç., asfalt zemine düşerek yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.