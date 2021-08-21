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17 Ağustos depreminin 22’nci yıl dönümünde deprem çantası dağıttılar

İHA

17 Ağustos depreminin 22’nci yıl dönümünde deprem çantası dağıttılar

AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin22’nci yıl dönümünde vatandaşlara deprem çantası hediye etti.
17 Ağustos 1999 Marmara depreminin 22'nci yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalışkan ve beraberindeki heyet, vatandaşlara deprem çantası hediye etti. Depreme hazır olmak ve deprem gerçeğini unutturmamak adına yapılan farkındalık çalışması vatandaşlardan büyük ilgi topladı. AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları tarafından dağıtılan deprem çantasında ise el feneri, sargı bezi, düdük gibi malzemeler yer aldı.
AK Parti Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalışkan, “22 yıl önce 17 Ağustos 1999 depremi binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine on binlerce insanımızın yaralanmasına neden olmuştur. Deprem Türkiye’nin bir gerçeği ve bu depreme hazırlıklı olmak sadece bizi değil bir çok kişiyi kurtaracaktır. Vatandaşlarımızın bu tür afetlere hazırlıklı olması çok önemlidir. Bu hazırlıklardan biri de hepimizin bildiği deprem çantasıdır. Bizde deprem gerçeğini hatırlatmak adına deprem çantası hazırladık” dedi.

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