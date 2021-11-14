Akyazı'da sisin sonbahar ile buluşması görsel şölen oluşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akyazı'da sisin sonbahar ile buluşması görsel şölen oluşturdu

İHA

Akyazı'da sisin sonbahar ile buluşması görsel şölen oluşturdu

– Dört mevsim ayrı güzellikler sunan Sakarya’nın Akyazı ilçesinde sis, sonbaharda ortaya kartpostallık görüntüler çıkarttı.
Sakarya’nın Akyazı ilçesi dört mevsim farklı güzellikleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yaylaları başta olmak üzere birçok farklı yönü ile doğa turizmine ev sahipliği yapan ilçede sis sonbahar ile buluşunca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Gökyüzünü kaplayan bulutların oluşturduğu manzara görenleri kendine hayran bıraktı. Yaylaları ve ilçe merkezinde havadan görüntülenen Akyazı’da ortaya eşsiz manzaralar çıktı. Renk cümbüşü ve sis bulutlarının adeta dans eden görüntüleri görsel şölen sundu.

"Doğal güzellikleri herkese tanıtmayı hedefliyoruz"
Öte yandan, ilçedeki yaylalar her mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Geçtiğimiz gün üniversite öğrencilerini derslerinin streslerinden bir nebze de olsa uzaklaştırmak ve ilçedeki doğal güzellikleri tanıtmak amacı ile yaklaşık 1580 rakımlı Keremali Yaylası’nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdiklerini aktaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “Sakarya’nın gözbebeği, her mevsim yeşilliği, doğası, sonbaharı, yazı ve kışıyla güzellikler sunan Akyazı’dayız. Bu doğal güzellikleri şehrimizin hatta ülkemizin tüm insanlarına duyurmak, bildirmek maksatlı çeşitli faaliyetlerimiz oluyor. Bu kapsamda da üniversite öğrencilerimiz ile birlikte dün bir doğa yürüyüşü gerçekleştirdik. Öğrencilerimizi derslerinin stresinden uzaklaştırarak, ilçemizin güzelliklerini onlara da tanıttık. Bu doğal güzellikleri ülkemizde ki herkese tanıtmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda herkesi Akyazı’ya bekliyoruz inşallah” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir Belediyesi usta yazarı okuyucularıyla buluşturacak
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi usta yazarı okuyucularıyla ...
Minik izleyiciler AKM’de buluştu
YEREL HABERLER Minik izleyiciler AKM’de buluştu
Dünya Diyabet Günü’nde uyardı Bu şikayetleriniz varsa dikkat Uzm. Dr. Halil Demirkan: “Bitkisel takviye ya da besinler diyabetinizi iyileştirmez, ilaçların yerini tutmaz bazen de zarar verebilir”
YEREL HABERLER Dünya Diyabet Günü’nde uyardı Bu şikayetleriniz varsa dikkat Uzm. ...
Öğrenciler Keremali’de doğa yürüyüşü ile stres attı Başkan Soykan, Keremali Yaylası’nda öğrenciler ile yürüyüş yaptı
YEREL HABERLER Öğrenciler Keremali’de doğa yürüyüşü ile stres ...
Bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor Nesli tükenmekte olan kum zambağında tohum dökme dönemi başladı Sezgin Genç: “Kum zambağının sökülmesinin cezası bildiğim kadarıyla 80 bin lira değerinde”
YEREL HABERLER Bu çiçeği kopartmanın cezası dudak uçuklatıyor Nesli ...
Çalı süpürgesi milyarlık süpürgelere direniyor Bin bir emekle yapılan ot süpürgeler teknolojiye yenik düşmemek için can çekişiyor Yetiştirecek çırak olmayınca kendilerini son durak olarak görüyorlar
YEREL HABERLER Çalı süpürgesi milyarlık süpürgelere direniyor Bin ...
Uygulamada panikleyen sürücü, muhabirin ayağını ezdi
YEREL HABERLER Uygulamada panikleyen sürücü, muhabirin ayağını ezdi
Direksiyonu kilitlenen beton mikseri karşı şeride geçerek devrildi Yaralının olmadığı kazada uzun araç kuyrukları oluştu
YEREL HABERLER Direksiyonu kilitlenen beton mikseri karşı şeride ...
“Bir Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla emniyet kemeri kullanımına dikkat çektiler Vali Kaldırım, vatandaşlara maske ve fidan hediye etti
YEREL HABERLER “Bir Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla emniyet ...
Yangınlara karşı işte böyle eğitiyorlar
YEREL HABERLER Yangınlara karşı işte böyle eğitiyorlar
Türk dostu Nakae için sevindiren gelişme Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce: “Bize yakışan vefayı gösterdik”
YEREL HABERLER Türk dostu Nakae için sevindiren gelişme Büyükşehir ...
Serdivan Esentepe’de asfalt çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Serdivan Esentepe’de asfalt çalışmaları başladı
Kamyonun biçtiği otomobil kağıt gibi ezildi: 3 yaralı Otomobilde sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Kamyonun biçtiği otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ...
Hafta sonu çocuk oyunu ile şenlenecek
YEREL HABERLER Hafta sonu çocuk oyunu ile şenlenecek
Büyükşehir Tıp Merkezi 2 yeni cihazı envanterine ekledi
YEREL HABERLER Büyükşehir Tıp Merkezi 2 yeni cihazı envanterine ...
Yarım kalan evinin inşaatına devam etmek isterken şoku yaşadı Tapulu arsası belediye tarafından parsellenerek tekrar kendisine satılmaya çalışıldı 1 milyonun üzerinde zararı olduğunu söyleyen vatandaş belediyeye dava açacak Mağduriyetini dile getiren Ömer Çalışkan: “Aldığım arsayı tekrar bana parsellemeye, satmaya çalışıyorlar” “80 metrekaremi işgal etmişler, 1 milyonun üzerinde zararım var”
YEREL HABERLER Yarım kalan evinin inşaatına devam etmek isterken ...
Derslerini İstanbul Maratonu’nda işlediler
YEREL HABERLER Derslerini İstanbul Maratonu’nda işlediler
SUBÜ personellerine kapsamlı oryantasyon eğitimleri verildi
YEREL HABERLER SUBÜ personellerine kapsamlı oryantasyon eğitimleri ...
Minik öğrencilere ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi
YEREL HABERLER Minik öğrencilere ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi
İlk ve ortaokul öğrencileri robotik kodlama öğrenecek
YEREL HABERLER İlk ve ortaokul öğrencileri robotik kodlama öğrenecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.