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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya merkezli 'nakliye dolandırıcılığı' operasyonu: 4 tutuklama

        Sakarya merkezli 'nakliye dolandırıcılığı' operasyonu: 4 tutuklama

        Sakarya merkezli "nakliye dolandırıcılığı"na yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Bursa, İstanbul ve Yalova'da yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 01:27 Güncelleme: 06.12.2023 - 01:28
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        Sakarya merkezli 'nakliye dolandırıcılığı' operasyonu: 4 tutuklama
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        Sakarya Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca "nakliye dolandırıcılığı"na yönelik soruşturma kapsamında Bursa, İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

        4 İLDE ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

        Başsavcılık koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sakarya'nın Hendek ilçesi, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Kocaeli'de gerçekleştirilen 10 milyon lira değerindeki 7 "nakliye dolandırıcılığı" olayına ilişkin çalışma yürütüldü.

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        GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

        AA'nın haberine göre; ekiplerin teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli, İzmir'de bir firmadan nakliye amaçlı aldıkları 1,5 milyon lira değerindeki içeceği Gaziantep'e götürmek yerine farklı bir kişiye satmak amacıyla Bursa'da kiraladıkları depoya indirdikleri sırada suçüstü, 2 şüpheli ise İstanbul ve Yalova'da yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. (25), M.Y. (22), E.Ş. (44) ve T.T. (23) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

        Öte yandan Bursa'da ele geçirilen içecekler firmaya teslim edildi, şüphelilerin nakliye işlemlerinde kullandığı tıra el konuldu.

        Ayrıca şüphelilerin Balıkesir'de dolandırıcılık sonucu elde ettikleri 1 milyon lira değerindeki gıda malzemesi de Antalya'da bir depoda bulunarak ilgili firmaya teslim edildi.

        *Haberin tüm fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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