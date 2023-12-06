Sakarya merkezli 'nakliye dolandırıcılığı' operasyonu: 4 tutuklama

Sakarya Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca "nakliye dolandırıcılığı"na yönelik soruşturma kapsamında Bursa, İstanbul ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

Başsavcılık koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sakarya'nın Hendek ilçesi, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Kocaeli'de gerçekleştirilen 10 milyon lira değerindeki 7 "nakliye dolandırıcılığı" olayına ilişkin çalışma yürütüldü.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLERDEN 4'Ü TUTUKLANDI

AA'nın haberine göre; ekiplerin teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli, İzmir'de bir firmadan nakliye amaçlı aldıkları 1,5 milyon lira değerindeki içeceği Gaziantep'e götürmek yerine farklı bir kişiye satmak amacıyla Bursa'da kiraladıkları depoya indirdikleri sırada suçüstü, 2 şüpheli ise İstanbul ve Yalova'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. (25), M.Y. (22), E.Ş. (44) ve T.T. (23) çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Öte yandan Bursa'da ele geçirilen içecekler firmaya teslim edildi, şüphelilerin nakliye işlemlerinde kullandığı tıra el konuldu.

Ayrıca şüphelilerin Balıkesir'de dolandırıcılık sonucu elde ettikleri 1 milyon lira değerindeki gıda malzemesi de Antalya'da bir depoda bulunarak ilgili firmaya teslim edildi.

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