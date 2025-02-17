Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı YAZAR yorumları

"MOURINHO'NUN SİSTEMİ"

İBRAHİM YILDIZ: Portekizli teknik adam sonunda istediği sistemi de oturdu diyebiliriz. 3’lü savunma ile amaçladığı sonuçları alıyor. Sakat oyunculara karşın elde yeterince hamle oyuncusu var. Üstelik, hepsi kalite olarak kendini kanıtlamış isimler. Böyle olunca sorun da olmuyor. Her teknik adamın arayıp da bulamayacağı bir durum. Golcü En Nesyri’den söz etmek gerekirse, artık bir makine gibi çalışmaya başladı. Daha çok kafa gollerinde usta diye bildiğimiz bu oyuncu Kasımpaşa karşısında attığı iki golü de ayakla ağlara gönderdi. Bir kafa şutu da kaleciden döndü. Çok hareketli, koşan, rakip savunma arkasına sarkan ve golle buluşma becerisi yüksek bir oyuncu. Son 8 maçta attığı 12 gol dikkat çekici şüphesiz. [Habertürk]